الامارات | النصر يجدد لنجميه توزي وريان مينديز

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد لنجميه توزي وريان مينديز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم تجديد عقد نجمين في صفوف الفريق، يتعلق الأمر بالبرتغالي أنطونيو كارفالهو (توزي) حتى 2023، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكذلك الفرنسي ريان مينديز الذي تم تمديد عقده حتى العام 2024.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن مسعى النادي لتأمين الاستقرار الفني للفريق، والحفاظ على العناصر المميزة. وقالت إنها توصلت إلى اتفاق مع توزي لتجديد عقده مع "العميد" لمدة موسمين، إذ كان اللاعب قد انضم إلى النصر في 2019 قادماً من فيتوريا غيماريش، وظهر بمستوى رائع مع "الأزرق" بعدما شارك مع الفريق في 58 مباراة بمعدل دقائق بلغ 5254 دقائق، وأحرز 17 هدفاً وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس الخليج العربي في الموسم الماضي بإحرازه هدف الفوز في مرمى شباب الأهلي.

وبذلك أغلق النصر مبكراً ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب للموسم المقبل، بوجود ضياء سبع ومهدي عبيد واستمرار ريان مينديز إلى جانب أنطونيو توزي.

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