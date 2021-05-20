شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير توضح سبب رفض «أليجري» لعرض توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية إسبانية، على رفض المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لعرض مغري من جانب إدارة توتنهام الإنجليزي لتولي الفريق الاول خلال الموسم القادم.

ويأمل أليجري في تلقي عرض من ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما ترددت أنباء قوية عن وجوده ضمن القائمة النهائية المرشحة لخلافة الرحيل المحتمل للفرنسي زين الدين زيدان.

كما أن الإيطالي يرى أن طموح النادي الإنجليزي لا يتناسب مع قدراته كمدرب تعود على المنافسة على الألقاب والتواجد ضمن المراكز الأولى.

ويبتعد ماسيميليانو أليجري عن التدريب منذ يونيو 2019 حيث قرر الرحيل عن تدريب يوفنتوس بعد سنوات من قيادته للسيطرة على الألقاب المحلية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.