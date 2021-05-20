شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يحاول النجاة من شبح الهبوط على حساب إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق وادى دجلة للهروب من شبح الهبوط الذي يطارده، عندما يلتقى نظيره إنبى الليلة في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدورى العام، وذلك عند التاسعة مساء.

يواجه فريق دجلة موسمًا صعبًا، وضع الفريق في موقف لا يُحسد عليه، حيث يحتل المركز قبل الأخير، برصيد 16 نقطة، جمعها من 21 مباراة، ويسعى ماريو سالاس، المدير الفنى للفريق، لوضع حد لهزائم الفريق الأخيرة، حيث مُنى بالهزيمة في آخر ثلاث مواجهات.

في المقابل، يرغب حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، في تعويض هزيمة فريقه الأخيرة أمام الزمالك، وتحقيق الفوز، حتى ينعش آمال فريقه في الدخول ضمن فرق المربع الذهبى بجدول المسابقة.

ويحتل الفريق البترولى المركز العاشر، برصيد 28 نقطة، جمعها من 22 مباراة، واقتناص النقاط الثلاث يعنى انتعاش آماله في المنافسة مع الكبار من جديد.