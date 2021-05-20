شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبى الأهلي في جلسة خاصة قبل «صن داونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا، جلسة خاصة مع اللاعبين داخل مقر إقامة البعثة، تحدث خلالها عن المواجهة المرتقبة أمام صن داونز المقررة غدًا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد الخطيب أن الجيل الحالى قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات.. وأن الأهلى لا ينظر إلى الخطوة الثانية ولكن كل تركيزه يكون منصبًا على المباراة التي يخوضها.

وشدد رئيس بعثة الأهلى على الجميع بضرورة التركيز فقط في المباراة وعدم الاعتراض على الحكم لتجنب الكروت الصفراء والطرد، خاصة أن اللقاء سيكون مشحونًا نفسيًا لكونها مباراة حسم، والمنافس سيلعب بقوة أملًا في تعويض خسارته بثنائية في مباراة الذهاب لكن الأهلى قادر على الحسم والتأهل بجدارة، وأكد الخطيب على ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفنى في استمرار الانتصارات ومواصلة المسيرة للدفاع عن اللقب الإفريقى.

لاعبو الأهلى تعاهدوا على تحقيق الفوز فى مباراة صن داونز

من ناحية أخرى، قال السفير أحمد الفاضلى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، في تصريحات صحفية، إن مواجهة الأهلى وصن داونز بمثابة نهائى مبكر لبطولة دورى أبطال إفريقيا، في ظل قوة وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما، مشيرًا إلى أن الأهلى هو النادى الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسؤولية إسعاد الجماهير.

من جهته، قال ناصر ماهر، لاعب الفريق، إن الفريق أمامه مهمة صعبة أمام صن داونز على ملعب الأخير، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة القوية والإصرار على تقديم أعلى مستوى لإسعاد جماهير النادى وتحقيق النجمة العاشرة.

وقال ماهر إن عبارة «مواجهة صعبة» ليست جديدة في قاموس النادى الأهلى، خاصة أن الفريق اعتاد عليها من خلال اللعب في البطولات بحثًا عن الألقاب، والأهلى- كعادته- قادر على تجاوز كل الصعاب وتخطيها بدعم ومساندة من جماهير النادى ورغبة اللاعبين؛ للوقوف على منصات التتويج وحصد المزيد من البطولات للنادى.