شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح لاقتناص «الحذاء الذهبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساندت جماهير ليفربول الدولى المصرى محمد صلاح من أجل الحصول على جائزة الحذاء الذهبى في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وذلك في صراعه مع هارى كين، نجم فريق توتنهام.

وقالت صحيفة «ليفربول إيكو» إن جماهير ليفربول دعمت الفرعون المصرى على موقع التواصل الاجتماعى من أجل التسجيل في الجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس.

ولم يتمكن النجم المصرى محمد صلاح من الانفراد بصدارة هدافى الدورى الإنجليزى، بعد غيابه عن التهديف أمام بيرنلى، ليستمر في مشاركة النجم هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، في احتلال الصدارة، بعد غياب كين هو الآخر عن التهديف في خسارة السبيرز أمام أستون فيلا 2-1، قبل جولة واحدة من النهاية برصيد 22 هدفًا لكل منهما.

ستكون مهمة محمد صلاح في الجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس سهلة مقارنة بهارى كين، الذي سيلتقى فريقه أمام ليستر سيتى الباحث عن الفوز على أمل تعثر أحد فريقى ليفربول أو تشيلسى من أجل التأهل لدورى الأبطال.

في السياق نفسه، اقترب فريق ليفربول من إنقاذ موسمه، وحسم المركز الرابع لضمان حجز مقعد في بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم المقبل، قبل جولة واحدة على نهاية منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج.

ويستضيف ليفربول الرابع برصيد 66 نقطة في الجولة الـ38 والأخيرة من الدورى الإنجليزى نظيره كريستال بالاس، فيما يواجه ليستر سيتى الخامس والمتأخر بفارق 4 أهداف عن ليفربول ضيفه توتنهام هوتسبير، في حين سيواجه تشيلسى الثالث برصيد 67 نقطة مستضيفه أستون فيلا، وجميعها في الخامسة مساء الأحد المقبل في صراع حسم التأهل لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبات أمام ليفربول فرصة ذهبية لحسم تأهله إلى دورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث إن الفوز على كريستال بالاس بأى نتيجة سيضمن صعوده، دون النظر لنتائج تشيلسى وليستر سيتى، خاصة أنه يتفوق بفارق الأهداف على فريق الثعالب بأربعة أهداف.