شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتخبط.. والزمالك يُعانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك داخل نادى الزمالك بعدما ترددت أنباء عن اتخاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، قرارًا بإقالة اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادى، وعلى إثره تقدمت اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز باستقالة رسمية تسلمها الوزير، وقبلها قبل أن يتراجع عن قراره ويجدد الثقة في اللجنة لحين إشعار آخر بعد ثورة الغضب التي انتابت جماهير الزمالك التي صبت غضبها على الوزير، وطالبت برحيله عبر هشتاج «إقالة وزير اللامساس» الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مساء الأربعاء.

ورغم حالة الغضب وعدم الرضا عن أداء اللجنة الثلاثية بين جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، إلا أنهم رفضوا إقالتهم في هذا التوقيت وتعيين لجنة جديدة حتى لا تعم الفوضى وعدم الاستقرار الإدارى النادى.

وأجمع الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية ورموز وقدامى النادى على ضرورة استمرار اللجنة الثلاثية خلال الشهرين المقبلين لحين الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة لانتخاب مجلس شرعى جديد يقود النادى خلال السنوات الأربع المقبلة.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية والجماهير البيضاء وزير الرياضة بسرعة إعلان موقف انتخابات الزمالك بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية مباشرة لإعادة الاستقرار الفنى والإدارى لقلعة ميت عقبة.

فريق الزمالك يعنى بسبب عدم الاستقرار الإدارى

ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل أزمة استقالة اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز وإعلان حسين السمرى وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بالنادى تقدم اللجنة الثلاثية باستقالة رسمية لوزير الرياضة ورحيلهم عن النادى، أمس الأول، وتسليم النادى للجنة الجديدة،

وجاء التحرك الرسمى للجنة الثلاثية وتقديمها الاستقالة بناء على اتفاق مسبق مع وزير الرياضة بعدما أبلغهم بتعيين لجنة جديدة تتولى الأمور داخل النادى لحين إجراء الانتخابات، الأمر الذي دفعهم للاستقالة، لكن تزامن إعلان الاستقالة قبل ساعات من مباراة الفريق مع طلائع الجيش، وخوف الوزير من التأثير السلبى لقراره على مسيرة الأبيض في مباراة الأمس المهمة في الدورى دفعه لاستدعاء أعضاء اللجنة لجلسة سريعة معه في الوزارة وتم التراجع في قرار الاستقالة وتعليقه لحين إشعار آخر عقب الجلسة التي جمعت الوزير بهشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، بمكتب الوزير في الدور الثانى بمقر الوزارة، واستمرت ٦٠ دقيقة، انتهت باتفاق أن يخرج نائب رئيس الزمالك بتصريح عبر قناة النادى الرسمية يؤكد فيه استمرار اللجنة وعدم رحيلها.

وأكد هشام إبراهيم في تصريحاته «الرسمية» استمرار عمل اللجنة الثلاثية لحين صدور قرار رسمى من وزير الرياضة بانتهاء مدة تكليفهم، مؤكدًا أن اللجنة الثلاثية تعلم جيدًا أنه سيتم تغيير وضع اللجنة الثلاثية بعد قرار بطلان اللائحة وخضوع الزمالك للائحة الاسترشادية.

وقال إبراهيم: «الزمالك يتعرض لحملة مدبرة وشائعات على مدار الوقت، وخصوصا قبل المباريات المهمة سواء من الإعلام أو السوشيال ميديا أو تصريحات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عبر البرامج التليفزيونية»، مؤكدا أنه وأعضاء اللجنة مستمرون في النادى حتى آخر لحظة لحين بت الوزارة في موعد انتهاء تكليفهم وتعيين اللجنة الجديدة.

عماد عبدالعزيز - صورة أرشيفية

من جانبه، علق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الأنباء المتداولة حول إقالة وحل اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، والاستقالة التي تقدمت بها أمس الأول، وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب قائلا: «لم يصدر أي قرار رسمى حتى الآن».

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لم يصدر من الوزارة قرار رسمى بحل اللجنة وتعيين لجنة جديدة في الزمالك حتى هذه اللحظة».

وتابع: «لكل حادث حديث، وهدفنا توفير الهدوء والاستقرار للقلعة البيضاء، لكن حتى هذه اللحظة لم نعلن عن تعيين لجنة جديدة، لكن إذا كانت اللوائح والقوانين تفرض علينا ذلك فسنفعله لمصلحة الكيان وتوفير الهدوء والاستقرار الفنى والإدارى»، مؤكدًا: «أشعر بجماهير الزمالك جيدًا وأقدر خوفهم على ناديهم، وأقول لهم اطمأنوا على الزمالك». في سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك سيتم إعلانها من جانب وزير الرياضة بعد مباريات الفريق الثلاث المقبلة في الدورى هذا الأسبوع.

وقال المصدر المطلع إن حسين لبيب مرشح بقوة لرئاسة اللجنة، ومعه محمد الأتربى، وهانى شكرى، بالإضافة لاستمرار حسن السمرى، الذي رشحه الدكتور كمال درويش، رئيس النادى السابق، لاستمراره في اللجنة الجديدة لتسهيل عملها. وكشف المصدر عن أن الثنائى حازم إمام، عضو مجلس النواب، وأحمد رمزى رفضا الانضمام للجنة.

وتابع المصدر: «وزير الرياضة أبلغ هشام إبراهيم أن وجود اللجنة الثلاثية الآن غير قانونى وغير محصن باللائحة بعد بطلانها، فضلاً عن أن الوزير انتقد بشدة التصريحات المتضاربة بين اللجنتين التنفيذية والثلاثية، وخصوصا تصريحات إبراهيم عبدالله وحسين السمرى، في البرامج التليفزيونية التي أحدثت لغطًا داخل النادى قبل مباراة مهمة خصوصًا بعدما اعترف إبراهيم عبدالله بفشل اللجنة في عملها وعدم وجود أموال داخل النادى لصرف مستحقات اللاعبين وتجديد عقودهم».

ووفقًا للمصدر، فإنه من المنتظر أن يتم إعلان تشكيل اللجنة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة في حالة ما رأى وزير الرياضة ضرورة التدخل وتغيير اللجنة بعد أن انتفت صفة تعيين اللجنة الحالية بعد بطلان لائحة مجلس مرتضى منصور.

يأتى هذا فيما اتفق معظم المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، وعلى رأسهم مرتضى منصور وأحمد سليمان ومدحت العدل وأحمد جلال إبراهيم وخالد عبدالعزيز، على ضرورة إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للحفاظ على استقرار النادى.