شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعود لقيادة الإسماعيلى بعد شفائه من«كورونا».. وعماد سليمان: نرفض نقل مباراة الزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى لقيادة الفريق في مباراة مصر المقاصة في مسابقة الدورى الممتاز، بعد سلبية المسحة الطبية التي أجراها المدير الفنى خلال الساعات الماضية، ليتماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، والتى أبعدته عن الفريق خلال المباريات الخمس الماضية، والتى كان آخرها أمام المقاولون العرب التي أقيمت أمس الأول الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.

ويستعد الدراويش لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وفى ذات السياق، أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على فريق الكرة بالإسماعيلى، أنه قرر فرض حظر إعلامى على تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة، وذلك من أجل زيادة التركيز والهدوء وإبعاد اللاعبين عن أي تشتيت قبل المواجهة الصعبة أمام وسعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

وتابع: «أتحفظ بشدة على الأداء التحكيمى في مباراة المقاولون العرب رغم احترامنا الكامل لهم، إلا أن أغلب اللاعبين كانوا مستاءين للغاية من تعامل طاقم الحكام معهم ويرغبون في عدم إسناد أية مباريات لهم مرة أخرى، لاسيما أن الأزمات التحكيمية ليس في تلك المباراة إنما سبق لها الحدوث على مدار المواسم الماضية».

وعن موقف الإسماعيلى من طلب الزمالك بنقل مباراة الكأس للإسكندرية، قال: «ملتزمون ومتمسكون بقرار لجنة المسابقات بشأن موعد وملعب المباراة مع الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة باللقاء على الصعيد الفنى والإدارى وهناك صعوبة بالغة في التراجع نحو الموافقة على تغيير موعد أو ملعب المباراة».

وكان الزمالك طلب نقل مباراة الإسماعيلى في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر من استاد السويس الجديد إلى استاد الإسكندرية.