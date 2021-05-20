شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأحمد رمزي يعتذارن عن الانضمام للجنة الزمالك الجديدة.. وصلاح يدعو لوقفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رموز وقدامي نادي الزمالك تخوفهم من عودة العشرية السوداء للنادي نتيجة التخبط الإداري بسبب كثر تعاقب اللجان المؤقتة على إدارة القلعة البيضاء.

وقال محمد صلاح، المدير الفني السابق للزمالك، إنه سيدعو أبناء جيله ورموز ونجوم الزمالك لوقفة داخل النادي لإنقاذ الزمالك والمطالبة بإجراء انتخابات عاجلة لتفادي دخول النادي في نفق مظلم، موكدًا أن ما يتم الآن هو هدم للنادي.

وكشف مصدر مطلع عن إن الثنائي حازم إمام، عضو مجلس النواب، وأحمد رمزي، رفضا الانضمام للجنة الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان تشكيل اللجنة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة في حالة ما رأى وزير الرياضة ضرورة التدخل وتغيير اللجنة.