شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: وزير الرياضة أبلغ لجنة الزمالك أن موقفهم غير قانوني بسبب مرتضي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك سيتم إعلانها من جانب وزير الرياضة بعد مباريات الفريق الثلاثة المقبلة في الدوري هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع داخل الوزارة إن حسين لبيب مرشح بقوة لرئاسة اللجنة ومعه محمد الاتربي وهاني شكري، بالإضافة لاستمرار حسن السمري.

وتابع المصدر أن وزير الرياضة أبلغ هشام إبراهيم أن وجود اللجنة الثلاثية الآن غير قانوني وغير محصن باللائحة بعد بطلانها، فضلًأ عن أن الوزير انتقد بشدة التصريحات المتضاربة بين اللجنتين التنفيذية والثلاثية، وخصوصًا تصريحات إبراهيم عبدالله وحسين السمري في البرامج التليفزيونية التي أحدث لغطًا داخل النادي قبل مباراة مهمة، خصوصًا بعدما اعترف إبراهيم عبدالله بفشل اللجنة في عملها وعدم وجود أموال داخل النادي لصرف اللاعبين وتجديد عقودهم.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت، أمس، تعليق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي الأنباء المتداولة حول إقالة وحل اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، والاستقالة التى تقدمت بها أمس الأول وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب قائلا: «لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن».

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم يصدر من الوزارة قرار رسمي بحل اللجنة وتعيين لجنة جديدة في الزمالك حتى هذه اللحظة».

وأكد اشرف صبحي، وزير الرياضة أن «لكل حادث حديث وهدفنا توفير الهدوء والاستقرار للقلعة البيضاء لكن حتي هذه اللحظة لم نعلن عن تعيين لجنة جديدة لكن إذا كانت اللوائح والقوانين تفرض علينا ذلك سنفعل لمصلحة الكيان وتوفير الهدوء والاستقرار الفني والإداري»، مؤكدًا انه يشعر بجماهير الزمالك جيدًا ويقدر خوفهم على ناديهم، «وأقول لهم اطمئنوا على الزمالك».