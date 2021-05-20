عيسى هلال يشيد بتميز الحكم الدولي حامد الروسي

أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز وجهود حامد الروسي الحكم الإماراتي الدولي في كرة الطائرة والسمعة الرائجة التي حصدها على كل المستويات ليصبح أحد الأسماء المعروفة والحكام المميزين على مستوى العالم في كرة الطائرة ومطلباً دائماً في البطولات الكبرى، وهو ما يمثل شرفاً كبيراً للتحكيم الإماراتي في اللعبة.

جاء ذلك لدى استقباله للحكم الدولي مؤخراً بمقر المجلس بحضور عبد الله بن مليح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات والبحوث وعبد الله علي بن سلطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف، وقبل مغادرته لإيطاليا للمشاركة في تحكيم بطولة دوري الأمم لكرة الطائرة للرجال والسيدات في مدينة ريميني بمشاركة 32 منتخباً منها 16 منتخباً للرجال و16 منتخباً للسيدات من صفوة المنتخبات، حيث تعد البطولة من كبرى البطولات العالمية لكرة الطائرة بنظام التجمع وتقام خلال الفترة من 24 مايو إلى 25 يونيو 2021 على أن يغادر الروسي عقب الفراغ من البطولة للمشاركة في التحكيم بأولمبياد طوكيو 2021 باليابان والذي ينطلق في 23 يوليو المقبل.

وأكد عيسى هلال أن المسيرة المشرفة للروسي والتي انطلقت من نادي خورفكان تعد نتاج مثابرة واجتهاد وإصرار وكفاح من أجل الوصول إلى هذه المكانة العالمية الكبرى كأحد أفضل الحكام على مستوى اللعبة عربياً وآسيوياً وعالمياً وبات مفخرة للرياضة الإماراتية بشكل عام والإمارة الباسمة بشكل خاص، حيث يعد وجهاً دائماً في تحكيم البطولات المختلفة لتميزه الكبير في اللعبة والخبرة الواسعة التي يتمتع بها على مدار التحكيم لما لا يقل عن 20 عاماً، معتبراً أن مسيرة الروسي تعتبر إلهاماً لكل من يريد التميز في المجال الرياضي بشكل عام وعلى مستوى التحكيم بشكل خاص، كما أنها جاءت حصاد رغبة عالية في تشريف الدولة والحصول على مختلف الجوائز الرفيعة على مختلف المستويات والإشادات الواسعة بالمشاركة في تحكيم البطولات.

وتقدم حامد الروسي بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال على هذا اللقاء من واقع دور المجلس الكبير في تشجيع الرياضيين من أبناء الإمارة الباسمة، مشيراً إلى فخره بتمثيل الدولة طوال سنوات في مختلف البطولات والرغبة الدائمة في التميز من أجل تشريف التحكيم الإماراتي في هذه اللعبة من واقع ما تملكه الرياضة الإماراتية من سمعة واسعة على مستوى الرياضات المختلفة وخصوصاً على مستوى تحكيم كرة الطائرة، مثنياً على اهتمام عيسى هلال شخصياً والحرص على لقائه قبل المشاركة في هذه الأحداث.