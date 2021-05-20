شكرا لقرائتكم خبر عن زاهافي «يفبرك» صورة بوجبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قام الإسرائيلي الدولي إران زاهافي (33 عاماً)، مهاجم آيندهوفن الهولندي، بتغيير علم فلسطين الذي رفعه نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا مع زميله أماد ديالو في آخر مباراة للفريق بمعقله أولد ترافورد عقب التعادل مع فولهام.

ونشر زاهافي الصورة المفبركة على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها: «شكراً شباب، نثمن دعمكم العالمي».

وقام زاهافي بنفس الشيء عندما استبدل علم فلسطين الذي رفعه نجما ليستر سيتي ويزلي فوفانا وحمزة شودري على هامش احتفالية الفوز بكأس الاتحاد بعلم الدولة العبرية وكتب تحت الصورة: «شكراً لدعمكم».

ودافع سولسكاير مدرب اليونايتد عن بوجبا وديالو، وقال: «لدينا لاعبون من مختلف الجنسيات ووجهات نظرهم تتباين من شخص لآخر، أعتقد أن من الإيجابية أن يهتم لاعبونا بشيء آخر غير الكرة، شاهدنا مثل هذا من قبل عندما اهتم ماركوس راشفورد بقضية تغذية الأطفال في المدارس والتأثير الكبير الذي أحدثه، نحن نحترم حق اللاعبين في التعبير عن آرائهم المختلفة».