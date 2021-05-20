شكرا لقرائتكم خبر عن «عصبة» لرأس خيمينز فيما تبقى من مسيرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إن نجمه المكسيكي راؤول خيمينز (30 عاماً) سيرتدي «عصبة» لحماية رأسه فيما تبقى من مسيرته بعد نصيحة الطبيب بضرورة حمايته من أي ارتطام آخر.

وينتظر النادي عودة نجمه للموسم المقبل بعد «تعافيه الرائع» من إصابة خطيرة بالرأس في مباراة فوز وولفرهامبتون على أرسنال 2-1 بعد اصطدامه بمدافع الخصم البرازيلي ديفيد لويز.

وشرح طبيب النادي مات بيري حالة النجم المكسيكي، وقال: «كسر الجمجمة التأم الآن بشكل جيد وسيرتدي عصبة رأس لحمايته وتغطية المنطقة التي تضررت فيما تبقى من مسيرته كلاعب، ومن المهم جداً أن يرتدي العصبة، إصابات الرأس كالارتجاج على سبيل المثال تستغرق أسابيع وشهوراً للتعافي منها بشكل تام، وأحياناً تترك آثاراً دائمة، لكن من الرائع القول إن خيمينز تعافى بشكل كامل وعاد للتمرينات اليومية مطلع مارس لكنه يمتنع عن التسديد برأسه أو القفز لاستلام كرة هوائية، سنقوم بإخضاعه لمزيد من الاختبارات في يوليو لأن لعب مباريات يختلف عن خوض تمرينات».

وانضم خيمينز للنادي الإنجليزي قادماً من بنفيكا البرتغالي في 2019 بسعر قياسي للنادي حينها (30 مليون إسترليني).