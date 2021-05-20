شكرا لقرائتكم خبر عن فندق الريتز- كارلتون أبوظبي يفتتح ملعباً لكرة القدم والرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فندق الريتز- كارلتون أبوظبي، القناة الكبرى، عن افتتاح ملعبٍ جديد لكرة القدم والرجبي وفق مواصفات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمساحة 20 ألف متر مربع، وذلك بهدف تعزيز مكانة الفندق بين نخبة وجهات الضيافة والفنادق العالمية المرموقة التي تمتلك ملاعب احترافية ضمن مرافقها الترفيهية.

ويتوفر الملعب للحجز في مواسم التدريب للفرق الاحترافية واستضافة المعسكرات الرياضية وفعاليات التحفيز الخاصة بالشركات وكافة الأنشطة الرياضية.

ويمتاز الملعب الجديد بموقعه الذي يوفر إطلالات خلابة على مسجد الشيخ زايد الكبير، كما يضم نادياً صحياً حصرياً وصالة ألعاب رياضية خاصة وغرفة للاستشفاء العضلي، مما يجعله وجهة ترفيه فريدة في أبوظبي لاستضافة الفرق الرياضية المحلية والدولية.

ويوفر الملعب مزايا جديدة تتخطى التوقعات وتجعله أكثر من مُجرد ملعب كرة قدم متكامل التجهيزات ومناسب للمباريات ومواسم تدريب المحترفين، حيث يضم أيضاً ملعباً منفصلاً للمباريات بمشاركة سبعة لاعبين، ومنطقة مخصصة لتدريب حُراس المرمى، مع إمكانية تخصيص الملعب للرجبي عند طلب استضافة مباريات احترافية بما يتماشى مع أعلى المعايير المُعتمدة.

ويتميز الفندق بتوفيره المرافق الترفيهية والأماكن المخصصة لاستضافة الفعاليات مثل ساحة جراند لاون وقاعات حفلات الزفاف الساحرة، ويُعتبر ملعب كرة القدم والرجبي الجديد وجهة مثالية للضيوف الباحثين عن مساحات فريدة لإقامة فعالياتهم في الهواء الطلق، أو تنظيم الأنشطة التفاعلية لفرق العمل ومخيمات الأطفال. كما يوفر الملعب لنزلاء الفندق حصائر للتمرين عند الطلب، إضافة إلى مناطق مخصصة لصقل مهاراتهم في رياضة الجولف.

وقال كريستيان هون، مدير عام فندق الريتز- كارلتون أبوظبي، القناة الكبرى: «نسعى من افتتاح الملعب وضمن المعايير الدولية الرسمية إلى تعزيز مكانة الفندق كوجهة ترفيهية فاخرة في العاصمة، فضلاً عن كون الفندق واحداً من الفنادق القليلة التي توفر هذا النوع من المرافق في أبوظبي، كما أنه الفندق الوحيد الذي يمتاز بإطلالاته الخلابة على مسجد الشيخ زايد الكبير، مما يُعزز مكانتنا بين نخبة الفنادق التي توفر أماكن إقامة وتدريب للرياضيين، ونتطلع للترحيب بجميع الضيوف والرياضيين ومواصلة تطوير خدماتنا التي لطالما اشتهرت بها فنادق الريتز- كارلتون».