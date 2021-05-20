ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بيرنلي.. وفرص تأهل الريدز لأبطال أوروبا.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزا هاما على بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الجولة فوز تشيلسي على ليستر سيتي بهدفين لهدف، ليشتعل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز السابع عشر.

فرص تأهل ليفربول لدوري الأبطال

وبات الريدز في حاجة لتحقيق الفوز في آخر جولة أمام كريستال بالاس من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل دون انتظار هدايا من الفرق الأخرى، على الرغم من تساويه في النقاط مع ليستر سيتي الذي يقع في المركز الخامس بنفس الرصيد، إلا أن الأفضلية للريدز بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 37

1 مانشستر سيتي، 83 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 71 نقطة.

3 تشيلسي، 67 نقطة.

4 ليفربول، 66 نقطة.

5 ليستر سيتي، 66 نقطة.

6 وست هام، 62 نقطة.

7 توتنهام، 59 نقطة.

8 إيفرتون، 59 نقطة.

9 آرسنال، 58 نقطة.

10 ليدز يونايتد، 56 نقطة.

11 أستون فيلا، 52 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 45 نقطة.

13 كريستال بالاس، 44 نقطة.

14 ساوثهامبتون، 43 نقطة.

15 نيوكاسل، 42 نقطة.

16 برايتون، 41 نقطة.

17 بيرنلي، 39 نقطة.

18 فولهام، 28 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 26 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 20 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، يتساوى هاري كين مهاجم توتنهام مع محمد صلاح، جناح ليفربول، في قائمة صدارة هدافي البريميرليج بـ 22 هدفا لكل منهما، وكلاهما لم يسجل في تلك الجولة، أمام أستون فيلا وبيرنلي على الترتيب.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 22 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 16 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

جوندوجان، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 12 هدفًا.