موعد مباراة الزمالك والجيش اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد لعب 22 مباراة، متفوقا على الأهلي الوصيف بفارق 7 نقاط، علما بأن الأحمر لعب 19 لقاء فقط، بينما يأتي الجيش في المركز الـ11 ب27 نقطة.

الفارس الأبيض يدخل اللقاء، بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى الجيش للفوز لتحسين موقفه في جدول الدوري.

تشكيل الزمالك :

يغيب عن الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد وشيكابالا، للإيقاف، بجانب إصابة محمود جنش ومحمود علاء وأوباما وعبدالله جمعة، كما تحوم الشكوك حول المغربى حميد أحداد الذي يعاني من التواء فى القدم خلال مواجهة إنبى.

ويلعب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتشكيل التالي:

محمد عواد

عبد الشافي – محمد عبد الغني– محمود الونش- حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – إسلام جابر – زيزو

الجزيري

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.