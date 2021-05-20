حقيقة استقالة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.. الوزارة تحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مصادر مطلعه حقيقة تقديم اللجنة المؤقتة، المكلفة من قبل وزير الشباب والرياضة المصري بإدارة مهام نادي الزمالك، استقالتها بشكل جماعي، والتي تسلمت إدارة النادي منذ نوفمبر من عام 2020.

ويكشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كواليس تقدم اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز باستقالتها بشكل رسمي إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تقدمت باستقالتها لأن تواجدها أصبح "أمرا غير قانوني بعدما قضى مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادي الزمالك المعتمدة في عام 2019".

ويضيف المصدر أنه بناء على بطلان لائحة الزمالك التي تم اعتمادها في مجلس إدارة نادي الزمالك السابق المجمد برئاسة مرتضى منصور، والتي بناء عليها تم تعيين اللجنة الثلاثية المستقيلة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، فإن وزير الشباب والرياضة سيعود إلى اللائحة الاسترشادية لتعيين مجلس مؤقت لتسيير مهام النادي.

ويتابع المصدر تصريحاته، موضحا أن صبحي بصدد الإعلان عن مجلس مؤقت برئاسة حسين لبيب لاعب كرة اليد الأسبق بنادي الزمالك، مدير بطولة مونديال العالم لكرة اليد، الذي نظمته مصر في مطلع العام الجاري.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة كان قد أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة منصور وإحالته للنيابة في نوفمبر الماضي، بسبب وجود مخالفات مالية، وعليه عين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري وبعده اللواء عماد عبد العزيز، لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، أو انتهاء تحقيقات النيابة، أيهما أقرب.

ويعلق الناقد الرياضي عبد الحميد فراج في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" على استقالة لجنة الزمالك المؤقتة وتعيين مجلس مؤقت يرأسه حسين لبيب: " المؤكد أن التغييرات الإدارية تؤثر سلبا على نادي الزمالك بكامل قطاعاته و خاصة كرة القدم".

ويضيف الناقد الرياضي: "نادي الزمالك يعاني دائما من عدم الاستقرار الإداري خلال السنوات الماضية ومع وجود استقرار إداري مثلما حدث مع المجلس المنتخب الأخير تكلل ذلك بحصد البطولات".

ويكمل فراج مبديا رأيه في حل أزمة إدارة الزمالك: "اللجان المؤقتة بغض النظر عن الأسماء الموجودة ستكون حلقة جديدة من عدم الاستقرار والأفضل إجراء انتخابات وإعلان مجلس مستقر يدير النادي".

ويضيف: " السؤال حاليا أصبح عن ماهية اللجنة المنتظرة وهل ستستمر لمدة 4 أشهر فقط لتجري الانتخابات، أم تستمر لمدة عام كامل، وفي كل الأحوال فاستقرار الزمالك سيبدأ مع إعلان مجلس منتخب جديد للنادي".