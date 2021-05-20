كاين يطالب "بمحادثة صادقة" مع توتنهام بشأن مستقبله

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لندن : لم يُخفِ مهاجم توتنهام الانكليزي هاري كاين الخميس رغبته في الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي مطالبًا الادارة بـ "محادثة صادقة" بشأن مستقبله.

أشارت عدة تقارير مؤخرًا الى أن كاين أبلغ سبيرز أنه يريد الرحيل مع نهاية الموسم لعدم رؤية اي تقدم في نادي شمال لندن يقارع طموحاته.

يتبقى لقائد منتخب انكلترا الذي يبلغ عامه الـ28 في تموز/يوليو المقبل، ثلاثة أعوام حتى انتهاء عقده مع توتنهام، في حين أكد النادي مرارًا أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشكل عائقًا امام طموح الهداف الفتاك.

وارتبط قطبا مانشستر وتشلسي بالتعاقد مع متصدر هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم (الى جانب المصري محمد صلاح). فيما أكد كاين أنه يرغب بحديث مع رئيس النادي دانيال ليفي بشأن مستقبله.

وقال في حديث مع قناة "ذي أوفرلاب" على موقع يوتيوب الخاصة بغاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق "أعتقد أنه بالتأكيد يجب ان يكون هناك حديث مع النادي، أريد أن ألعب في أكبر المباريات وأن أعيش أهم اللحظات".

وتابع "أشاهد الامور الرائعة التي تقوم بها الاندية الانكليزية هذا الموسم في دوري الابطال. هذه هي المباريات التي أريد أن اكون جزءًا منها. أريد أن أشارك في تلك المباريات".

وأردف متصدر ترتيب الهدافين (22) والتمريرات الحاسمة (13) في الدوري "لذا، بالطبع، إنها لحظة في حياتي المهنية حيث يتعين علي أن أفكر جيدًا وأقيّم موقعي وأن أجري محادثة جيدة وصادقة مع الرئيس. آمل أن نتمكن من إجراء تلك المحادثة".

وتابع "أنا متأكد أنه سيرغب في وضع خطة لما يراه مناسبًا، لكن في النهاية سيكون الأمر متروكًا لي وما أشعر به وما هو الأفضل بالنسبة لي ولمسيرتي".

سيغيب توتنهام عن دوري الابطال للموسم الثاني تواليًا وهو مهدد بالغياب ايضًا عن الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في ظل مكوثه في المركز السابع قبل مرحلة من النهاية.

سيؤدي غيابه عن دوري الابطال الى نقص في الارباح اضافة الى تأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا، لذا بيع كاين قد يخفف من المشاكل المادية حيث من المتوقع ان يطالب ليفي بمئة مليون جنيه استرليني.

ورغم انه سجل 220 هدفًا لتوتنهام، إلا ان كاين لم يتوج بأي لقب في مسيرته حتى الآن. وتبقى أفضل نتيجة له مع الفريق بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019 عندما خسر أمام مواطنه ليفربول صفر 2، ومباراتين نهائيين لمسابقة كأس الرابطة عامي 2015 (خسر أمام تشلسي صفر 2) وهذا العام (خسر أمام مانشستر سيتي صفر 1)، فضلا عن وصافة الدوري عام 2017.