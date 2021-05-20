شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد مباراة الأهلى والطلائع فى السوبر المحلى بداية عودة الجماهير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، من الإنتهاء من وضع التصور الخاص بعودة الجماهير تدريجيا للمدرجات بداية من شهر يوليو المقبل، حيث سيتم عرضه على الجهات الأمنية وكذلك وزارة الشباب والرياضة وفى حالة الموافقة عليه سيتم السماح بحضور أعداد محددة من الجماهير فى المباريات.

وفى حالة الموافقة على تصور عودة الجماهير للملاعب بداية من أول يوليو المقبل، سيتزامن ذلك مع مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى حيث ستكون المباراة بداية عودة الجماهير للملاعب.

وكشف مسئولو الجبلاية أن التصور سيشهد الاقتراح ببدء الحضور الجماهيرى فى المباريات بـ2000 مشجع، بحيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المباريات وتأمين عملية الدخول والخروج.

كما وضعت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعض الشروط لعودة الجماهير للملاعب، أهمها أن تبدأ عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدورى بداية من شهر يوليو المقبل، وتحديد أعداد معينة للحضور في كل ملعب حسب سعته، وعمل تصاريح وكشوف بأسماء الجماهير التي تحضر المباريات، وحصول الجماهير الراغبة في الحضور على لقاح كورونا، والاستعانة بشركات أمن خاصة لنظيم دخول وخروج الجماهير.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، شفويًا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاستمرار حتي شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل لحين الانتهاء من احتفالات مئوية الجبلاية المقرر لها 3 ديسمبر المقبل والإنشاءات الخاصة بمشروع الهدف إلي جانب إقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل .

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك اتجاها قويا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدم المد للجنة الثلاثية مرة أخرى، خاصة أن اتحاد الكرة به لجان معينة منذ ما يقرب من موسمين بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة فى 9 يوليو عام 2019 بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر، إلى جانب أن الاتحاد الدولي لم يعين لجنة لمدة موسمين في آي اتحاد من قبل وبالتالي الأقرب هو إقامة انتخابات لاتحاد الكرة لتعيين مجلس جديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الحالية.

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان من المقرر أن ينتهى عمل اللجنة فى 31 يناير الماضى.