شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..مختار التتش شارك فى 3 دورات أولمبية مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مختار التتش أحد نجوم القلعة الحمراء المميزين، ممن تركوا بصمة فى ملاعب كرة القدم، لما قدموه من بطولات وإنجازات لفريقهم، وشارك فى ثلاث دورات أولمبية هى باريس 1924، أمستردام 1928 وبرلين 1936، وتم اختياره ضمن الفريق الأفضل فى الدورة مرتين فى أمستردام وبرلين.

أطلق عليه المندوب السامى البريطانى فى مصر اللورد لويد لقب "التتش"، وهى كلمة تطلق على بهلوان السيرك صغير الحجم والذى يتمتع بالمرونة الشديدة، وحينما شاهد محمود مختار يلعب الكرة أطلق عليه كلمة "تتش" لتلتصق باسم محمود مختار إلى يومنا هذا.

فى عام 1924 كان التتش مرتبطاً باللعب مع المنتخب فى أولمبياد باريس، التى تزامنت مع امتحاناته، ولكنه قرر السفر والتضحية بالامتحانات رغم رفض والده، وتدخل سعد زغلول رئيس الوزراء وقتها وأرسل أوراق الامتحان إلى المفوضية المصرية فى باريس ليؤدى التتش امتحانه هناك.

ولد محمود مختار التتش بحى السيدة زينب عام 1905 وبدأ ممارسة الكرة فى المدرسة السعيدية، وانضم من خلالها إلى الأهلى وهو فى السابعة عشرة من عمره.

اعتزل عام 1940 وتم تعيينه مشرفاً عاماً على الكرة بالأهلي، هو سبب دخول لعبة الهوكى إلى القلعة الحمراء، وشارك فى تأسيس اتحاد البلياردو عام 1944، وتولى منصب امين عام اللجنة الأوليمبية لمدة 3 سنوات ، وحصل على وسام الرياضة من الرئيس عبد الناصر، وتوفى عام 1965.