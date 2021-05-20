شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2021 .. الطاولة يعلن قائمة المنتخب فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو المقبل.

على مستوى السيدات تم اختيار الثلاثي دينا مشرف، ويسرا حلمي بالاضافة إلى فرح عبد العزيز، وعلى مستوى الرجال تم اختيار الرباعى احمد صالح، ومحمد البيلى، بالاضافة إلى الشقيقان عمر عصر وخالد عصر.

وحجز تنس الطاولة عدة مقاعد فى أولمبياد طوكيو، حيث تأهل منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية، ومنتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

ونشرت خلال الأيام الماضية هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى عبر صفحتها بالفيس بوك مناشدة تطلب فيها المشاركة في الأولمبياد في ظل سنها الصغير وقدرتها على الفوز على منافسيها مهما كانت أعمارهم، لترد مريم الهضيبى لاعبة الفريق والمنتخب عبر الفيس بوك أيضا بأن لاختيار لا يتم إلا بناءا على قواعد وشروط وبطولات وألقاب، ليقرر النادى الأهلى في النهاية التحقيق مع اللاعبتين، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيها.

وأصدر الاتحاد بيانا يوضح فيه أن اختيار اللاعبين المشاركين في طوكيو يتم بناءا على أسس وقواعد، شروط، وليس بالعاطفة، أو وفقا للبطولات المحلية، التي يتم تحقيقها، حيث أن هناك تصنيف دولى وأفريقي، وبطولات دولية وأفريقية يتم من خلالها تحديد اللاعببن المقرر مشاركتهم في الأولمبياد.