شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يشارك في مران الأهلي بجنوب إفريقيا.. وتقسيمة للاعبين بطول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، في جزء من مران فريقه الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بجنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع سعد سمير لفحص طبي اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة جاهزيته للتواجد في التدريبات، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية بسبب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وتحليل أداء فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب وطريقة اللعب التي من الممكن أن يخوض بها المنافس مباراة العودة على ملعبه.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب الإفريقي بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بهدفين دون رد.

وأجرى موسيماني، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا لحسم التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفريق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع