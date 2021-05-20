شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد رامي ربيعة فى جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق الأهلي، بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، وحرص لاعبو الأحمر والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد ربيعة، كما حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على تهنئة اللاعب قبل بداية المران.

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، واشتمل على جوانب فنية وخططية، وأجرى المدير الفني للفريق تقسيمة بطول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتفل، اليوم الخميس، رامى ربيعة نجم دفاع النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ28، فهو من مواليد 20 مايو 1993 بالقاهرة، وبدأ مسيرته داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء فى عام 2003، ومنذ بدايته لفت أنظار مدربيه لتشاء الأقدار أن يتم تصعيده للفريق الأول فى 2010 على يد عبد العزيز عبد الشافى والذى تولى الإدارة الفنية كمدرب مؤقت للنادى الأهلى بعد حسام البدرى.

ولعبت الإصابات دور البطولة في تعطل موهبة رامى ربيعة عن الإبداع بالقميص الأحمر، إلا أن تحلى النجم الموهوب بسلاح التحدى والإصرار كان يعيده في كل مرة أقوى من كل وقت سبق.

نجح ربيعة في التتويج مع الاهلى بسبعة ألقاب للدوري وبطولتين لكأس مصر بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاث بطولة وبطولتين للسوبر المصرى ومثلها للسوبر الافريقى.