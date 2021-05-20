شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم موريتانيا 8-1 فى انطلاق البطولة العربية للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للصالات بقيادة مديره الفنى هشام صالح على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

سجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكلا من محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد.

ويلتقى المنتخب الوطني مع الكويت يوم 22 والبحرين يوم 24 علي أن يتأهل أول وثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من المغرب و السعودية و الإمارات وجزر القمر.

وتقرر إقامة البطولة العربية لكرة الصالات والتي يشرف عليها الاتحاد العربي بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا واتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بكورونا خلال البطولة من عزل للمنتخبات في الاقامة بالفنادق ومسحات طبية كل 48 ساعة.

عاد نادر رشاد الي منصب المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات استعدادا للبطولة العربية لكرة الصالات التي تنطلق اليوم الخميس وتستضيفها مصر حتي 30 مايو الجاري .

كان رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قد قرر إقالة نادر رشاد من منصبه بعد تواجده في العمل بنادي بيراميدز، قبل أن يعود مجاهد عن قراراه ويطلب بعودة رشاد للعمل في جهاز الصالات.