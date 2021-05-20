شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقاً على السعيد وقفشة..عمرو الحلواني الأكثر صناعة للأهداف بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي أسوان، قائمة صناع الأهداف في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، متفوقاً على الكثير من الأسماء وأبرزهم، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، ومحمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وصنع الحلواني 9 أهداف كاملة لزملائه بالفريق بينما سجل هدفين في واحد من أفضل مواسمه بالدوري العام.

بينما جاء عبد الله السعيد في المركز الثاني برصيد 7 أهداف صنعها لزملائه في بيراميدز، واحتل قفشة المركز الثالث برصيد 6 أهداف بالتساوي مع أحمد رفعت لاعب المصري، وجاء خلفهم مصطفى فتحي لاعب سموحة برصيد صناعة 5 أهداف بالتساوي مع علي معلول والسيد سالم وعمرو جمال.

ويعتبر الحلواني أحد العناصر الأساسية في فريق أسوان سواء كان ذلك في عهد الإدارة الفنية لسامي الشيشيني أو علاء عبد العال، وذلك نظراً لمهارته المميزة وقدرته على تسديد الركلات الثابتة، ويعتبر الهدف الأبرز للحلواني مع أسوان هو هدفه الأخير في شباك الجونة والذي قاد أسوان للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وبدأ الحلواني مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث بزغت موهبته ليلفت أنظار الخواجة البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الفريق الأحمر آنذاك، والذى لم يتردد فى تصعيد اللاعب للفريق الأبيض بعد المهارة التي رآها منه في قطاع الناشئين، وبحثاً عن فرصة المشاركة رفض عمرو الحلواني لاعب الأهلي السابق وأسوان حالياً، أن يبقى بعيداً عن الملعب وقاتل للحصول على فرصة الاحتراف للظهور والتألق والعودة من جديد إلى البيت الأحمر، وبعد رحلة مميزة في اليونان عاد الحلواني إلى مصر عبر بوابة إنبى رافضاً عرض القطبين من أجل الإبقاء على فرصته في اللعب، ليخوض مسيرة مميزة مع زعيم الأندية البترولية قبل أن يلتحق بحرس الحدود ثم ينتقل إلى أسوان ليستعيد مع زهرة الجنوب ذكريات التألق في قيادة الجبهة اليسرى بأداء مميز وثابت.