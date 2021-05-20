شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يؤجل النظر في ملف التدعيمات للتركيز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن خطة النادي للتدعيمات الصيفية المقبلة، وقال عادل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": التدعيمات واردة ولكن مازال الوقت مبكراً، أمامنا مباريات هامة في الدوري وكل تركيزنا على تحسين موقف الفريق في جدول الدوري.

أضاف متحدثاً عن فوز المقاولون على الاسماعيلي في مباراة الأمس بالدوري: ثقتنا كاملة في النحاس وجهازه المعاون واللاعبين، وثقتنا كانت مبنية على أسس واضحة، والمقاولون يستحق مكان أفضل مما هو فيه، لم يكن لدي سوى التمني قبل مباراة الاسماعيلي لتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حقق 5 انتصارات متتالية، ولكني كنت على ثقة تامة في اللاعبين.

واصل: حتى الآن لم يخاطبنا الزمالك لحسم موقف سيف الجزيري واللاعب مرحب به في المقاولون في حالة عودته.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادلوا في 6 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في اللقاء المقبل بالدوري، والمقرر إقامته يوم 27 مايو الجاري، بينما حصل الفريق على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يبدأ الاستعداد لبيراميدز غداً الجمعة.