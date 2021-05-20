شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والطلائع بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقام الهام الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، في مهمة يسعى خلالها الفارس الأبيض للإبتعاد بصدارة جدول الدورى، فيما يبحث الطلائع عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار في الزحف والابتعاد عن مؤخرة الجدول وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهو موقف الزمالك وطلائع الجيش فى جدول الدوري ؟

ج: يدخل الزمالك مباراة الليلة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.

س: كيف انتهت المواجهة الاخيرة بين الزمالك والطلائع ؟

ج:انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بثلاثية دون رد سجلها امام عاشور هدفين واوباما هدفاً فى اللقاء الذى أقيم فى 9 يناير 2021 بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السويس، بينما آخر مواجهة جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الأول من ديسمبر الماضى بالدور قبل النهائي لكأس مصر ونجح الطلائع في إقصاء الزمالك بنتيجة 3-1 ، أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين، فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعي فى الدقيقة 113، بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والطلائع ؟

ج: الأرقام تعطي تفوق واضح للزمالك بـ 17 فوزاً و60 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي، مباراة الزمالك وطلائع الجيش دائما ما تشهد غزارة تهديفية وصلت لـ 93 هدفا، سجل لاعبو الزمالك 60 هدفًا فى مواجهات الفريقين بالدوري، بينما نجح لاعبو طلائع الجيش فى زيارة شباك الفريق الأبيض 33 مرة.

س: من يدير مباراة الزمالك والطلائع تحكيمياً ؟

ج:اختارت لجنة الحكام طاقم حكام لمباراة الزمالك والطلائع مكون من :"محمود عاشور"حكم ساحة"-شريف عبد الله"مساعد أول"- محمد محمود لطفي"مساعد ثان"- محمد الشرقاوي"حكم رابع"-محمود بسيوني"حكم فيديو"-مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو"، وتولى محمود عاشور إدارة لقاء وحيد للزمالك هذا الموسم وكان أمام سموحة الذي فاز فيه الزمالك بهدفين دون رد.

س: وماذا عن صراع الهدافين فى مواجهة الزمالك والطلائع ؟

ج: المغربى أشرف بن شرقى يتصدر هدافى الزمالك والدوري هذا الموسم برصيد 11 هدف فيما يتصدر أحمد سمير قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع ؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.