شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

2_ يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

3_يدير مباراة المصرى والاتحاد الليلة إبراهيم نور الدين"حكم ساحة" - أحمد حسام طه "مساعد أول" - رجب محمد "مساعد ثان"-محمد طعيمة"حكم رابع"- طارق مجدي"حكم فيديو"- محمود أبو الرجال"مساعد حكم فيديو".

4_يدخل المصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع الطلائع بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

5_التقى الفريقان من قبل فى 118 لقاء ببطولة الدوري، ويبتسم التاريخ لفريق المصرى الذى نجح فى تحقيق الانتصار على زعيم الثغر فى 47 مناسبة مقابل 32 فوزاً للفريق السكندري على الفريق البورسعيدى، وسيطر التعادل علي 39 مواجهة، حيث انتهى 24 لقاء بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

6_على المستوى التهديفى، يتفوق أيضا الفريق البورسعيدي الذي سجل 139 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما نجح لاعبو زعيم الثغر في تسجيل 119 هدفًا في مرمي الفريق البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز.

7_ انتهى لقاء الدور الاول بين المصرى والاتحاد بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للفريق البورسعيدى أحمد رفعت من ركلة جزاء وتعادل محمود رزق لزعيم الثغر فى اللقاء الذى أقيم فى 7 يناير 2021 على ستاد برج العرب بالجولة السادسة للمسابقة.