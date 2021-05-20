شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: الأهلي سدد الـ5 ملايين الخاصة بمحمود وحيد منذ أكثر من شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاصة حقيقة تسلم مبلغ 5 ملايين جنيه من نظرائهم في الأهلي وفقا للبند الموجود في عقد بيع محمود وحيد للقلعة الحمراء والذي ينص على منح المقاصة 5 ملايين جنيه حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة مع الأهلي.

قال المصدر إن مسئولي المقاصة تسلموا بالفعل 5 ملايين جنيه من نظرائهم في الأهلي وفقا للبند الموجود في عقد بيع محمود وحيد للقلعة الحمراء والذي ينص على منح المقاصة 5 ملايين جنيه حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة مع الأهلي، ولكن تم استلام هذا المبلغ منذ أكثر من شهرين وليس الآن كما يتردد.

أوضح المصدر أن هذا الشرط تحقق منذ أكثر من شهرين بعدما تخطى محمود وحيد نسبة المشاركة المتفق عليها في العقد بين الأهلي والمقاصة، لذا قام مسئولو القلعة الحمراء بتحويل المبلغ المتفق عليه إلى خزينة نادي المقاصة.

وتعاقد الأهلي مع محمود وحيد في يناير لعام 2019 مقابل 15 مليون مع وضع بند يحق للمقاصة الحصول على 5 ملايين جنيه أخرى حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة مع الأهلي.

جدير بالذكر أن بيراميدز كان ينافس الأهلي على ضم محمود وحيد في انتقالات يناير 2019، ولكن اللاعب فضل الانتقال للقلعة الحمراء ورفض الإغرات المالية التي وصلته من بيراميدز والتي تكاد تكون ضعف المبلغ المعروض من الأهلي لرغبته في ارتداء القميص الأحمر.