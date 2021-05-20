شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يشارك فى جزء من مران الأهلي استعداداً لصن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم الخميس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا.

وشارك معلول في جزء من مران الأهلي الجماعي وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للعودة بشكل كامل، للتواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية معلول بعد الأشعة الأخيرة التي أجراها في القاهرة، والتي أكدت وجود التئام كامل في موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

وخاض الأهلي مرانه اليوم في بريتوريا واشتمل على جوانب فنية وخططية، وحرص الجهاز الفني على تنفيذها بشكل عملي، من خلال تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين ، وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا لحسم التأهل للدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفريق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.