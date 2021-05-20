شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 20 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يعلن جاهزية سعد سمير لمواجهة صن دوانز بدورى الأبطال،الإسماعيلى يرفض طلب الزمالك بنقل مباراة الكأس.

الإسماعيلى يرفض طلب الزمالك بنقل مباراة الكأس

رفض عماد سليمان المشرف على الكرة بالنادى الإسماعيلى فكرة نقل مباراة فريقه مع الزمالك للإسكندرية بدلا من السويس فى كأس مصر، وقال عماد سليمان فى تصريحات للمركز الإعلامى للدراويش "ملتزمون ومتمسكون بقرار لجنة المسابقات بشأن موعد وملعب المباراة مع الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث تم اتخاذ الترتيبات المتعلقة باللقاء على الصعيد الفنى والإدارى وعلى رأسها حجز الفندق، وهناك صعوبة بالغة فى التراجع نحو الموافقة على تغيير موعد أو ملعب المباراة".

الأهلى يعلن جاهزية سعد سمير لمواجهة صن دوانز بدورى الأبطال

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية سعد سمير لاعب الفريق للتواجد في مباراة صن داونز المقرر إقامتها عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المقاولون: الزمالك لم يخاطبنا بشأن سيف الجزيري وملتزمون بالعقد

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن عدم تلقي المقاولون العرب أي طلب من نادي الزمالك لتفعيل عقد سيف الجزيري حتى الآن، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن بخصوص الجزيري، والعقد الذي بيننا ينص على أنها إعارة بنية البيع، حصلنا على قيمة الإعارة وفي حالة تفعيل بند البيع سيدفع الزمالك مبلغ إضافي.

إصابة محمود جابر مدرب فراعنة 2003 بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى تأكدت إصابة محمود جابر مدرب منتخب مصر مواليد 2003 بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجايبة، ليخضع للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وكان جابر قد كشف آخر استعدادات المنتخب الوطني لكأس العرب للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وقال جابر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مهتم جداً بملف اللاعبين المصريين في الخارج كما أهتم باللاعبين لمصريين الذين يلعبون داخل مصر، تواصلت مع عدة لاعبين خارج البلاد من بينهم كريم أشرف لاعب الهلال السعودي، وتحدثت معه قبل شهرين وشاهدت له بعض المباريات وغيره من اللاعبين. صلاح محسن يغير خريطة المهاجمين بالأهلي فى الصيف المقبل استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني على إجراء تعديلات على خريطة التعاقدات الصيفية لتدعيم خط هجوم النسور الحمر في الموسم المقبل بعد تألق صلاح محسن في الفترة الأخيرة، وبات من اللاعبين المهمين في الخط الأمامي للأهلي مع محمد شريف، حيث بات الثنائي يتصدران الترتيب الأول والثاني في قيادة هجوم المارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني. أفشة يتصدر قائمة الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى كشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر تويتر عن رقم مميز لمحمد مجدى أفشة نجم الأهلى الذى يعد الأكثر تسديداً على المرمى فى مسابقة دوري الابطال برصيد 21 تسديدة هذا الموسم، ولعب أفشة دور البطولة فى تتويج المارد الأحمر بطلا لقارة أفريقيا 2020 بهدفه الشهير فى الزمالك بنهائى القرن الذى أعاد الأهلى لعرش أفريقيا بعد غياب دام 7 سنوات.

سفير مصر فى جنوب أفريقيا يوجه دعوة عشاء لرئيس بعثة الأهلى

وجه أحمد الفاضلى، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس البعثة المتواجدة فى جنوب أفريقيا، على مأدبة عشاء مساء اليوم الخميس.