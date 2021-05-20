شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كارتيرون في 4 مواجهات أمام طلائع الجيش قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، خبرات سابقة في مواجهة طلائع الجيش، حيث التقى الفرنسي بالطلائع في 4 مباريات سابقة سواء خلال إدارته الفنية لوادي دجلة أو الزمالك، وذلك قبل الصدام المرتقب في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، والذي يجمع الزمالك والطلائع بمنافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

في وادي دجلة

تولى كارتيرون الإدارة الفنية لوادي دجلة في موسم 2016، ليكون الفريق الدجلاوي بوابة الفرنسي إلى الدوري المصري، ومع فريق الغزلان واجه كارتيرون الطلائع مرتين فقط، فاز مرة وتعادل في أخرى.

المواجهة الأولى كانت في موسم 2016، وبالتحديد في 17 فبراير، حيث فاز وادي دجلة بقيادة كارتيرون على الطلاءع بهدفين نظيفين.

أمام المواجهة الثانية فكانت في الدور الأول من موسم 2017، حيث تعادل وادي دجلة بقيادة الفرنسي، مع الطلائع بهدف لمثله، قبل أن يرحل كارتيرون عن فريق الغزلان.

في الأهلي

مع الأهلي قاد الفريق الأحمر في 17 مباراة لكنه لم يواجه الطلائع وقتها، ورحل بعد الاخفاق في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر من البطولة العربية.

في الزمالك

واجه كارتيرون فريق طلائع الجيش مرتين أيضاً خلال قيادته للزمالك سواء في الولاية الأولى أو الثانية، حيث خسر في المباراة الأولى من الدور الأول لدوري الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز في مباراة الدور الثاني بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: محمد عبد الشافى - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، فى خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك فى هذه المباراة إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدورى، المتربع على عرشه برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.