شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع اتحاد الكرة الخروج من ورطة مشاركة الشناوي في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخوف مسئولو النادي الأهلي من ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل، وهو ما يتسبب في حرمان الأهلي من الحارس المونديالي في عدد من المباريات الهامة.

وكشف مصدر بالأهلي أن مسئولي النادي يبحثون مع اتحاد الكرة عن حل لأزمة انضمام محمد الشناوي للمنتخب الأولمبي، باعتبار أن فكرة مشاركته في الأولمبياد غير محبذة داخل الأهلي لأن معسكر الفراعنة الصغار للأولمبياد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية المشاركة في الأولمبياد.

ويأتي تحفظ الأهلي على تواجد محمد الشناوي رفقة المنتخب الأولمبي بسبب لعب نهائي إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية، سيحرمه من جهود قائده في نهائي البطولة، وهو ما يدفعه لرفض فكرة انضمامه للمنتخب الأولمبي وبحث اخروج من هذا المأزق مع اتحاد الكرة، نظرا لأهمية الشناوي في صفوف الأهلي.

وبات محمد الشناوي من ضمن الثلاثة فوق السن المرشحين لتدعيم صفوف المنتخب الأولمي خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

وينطلق المعسكر الختامي للمنتخب الأولمبي قبل السفر للمشاركة في الأولمبياد يوم 5 يوليو، وهو ما قد يحرم الأهلي من جهود الشناوي حال وصوله لنهائي إفريقيا.