شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: اللجنة الثلاثية ستتغير بسبب اللائحة.. وهدفنا خدمة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة الموقتة بنادي الزمالك في تصريحات رسمية استمرار عمل اللجنة الثلاثية لحين صدور قرار رسمي من وزير الرياضة بانتهاء مدة تكليفهم موكدا أن اللجنة الثلاثية تعلم جيدا أنه سيتم تغيير وضع اللجنة الثلاثية بعد قرار بطلان اللائحة وخضوع الزمالك للائحة الاسترشادية.

وقال إبراهيم: الزمالك يتعرض لحملة مدبرة وشائعات علي مدار الوقت وخصوصا قبل المباريات المهمة سواء من الإعلام أو السوشيال ميديا أوتصريحات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عبر البرامج التليفزيونية، مؤكدا أنه وأعضاء اللجنة مستمرون في النادي حتى أخر لحظة لحين بت الوزارة في موعد انتهاء تكليفهم وتعيين اللجنة الجديدة.

وتابع: لا يفرق معنا الاستمرار أو الرحيل ما يشغلنا هو نادي الزمالك لذلك عقدنا قرعة تكميلية لمصيف مرسي مطروح أمس وناقشنا إجراءات إنشاء شركة كرة القدم.