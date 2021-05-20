شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وكواليس اجتماع وزير الرياضة باللجنة الثلاثية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت المصري اليوم تفاصيل أزمة استقالة اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وإعلان حسين السمري وإبراهيم عبدالله عضوي اللجنة التنفيذية بالنادي تقدم اللجنة الثلاثية باستقالة رسمية لوزير الرياضة، ورحيلهم عن النادي أمس وتسليم النادي للجنة الجديدة التى يعتزم الوزير تعيينها.

وجاء التحرك الرسمي للجنة الثلاثية وتقديمها للاستقالة بناء على اتفاق مسبق مع وزير الرياضة بعدما أبلغهم بتعيين لجنة جديدة ستتولى الأمور داخل النادي لحين إجراء الانتخابات الامر الذي دفعهم للاستقالة فورا، إلا أن تزامن إعلان الاستقالة قبل ساعات من مباراة الفريق مع طلائع الجيش اليوم وخوف الوزير من التأثير السلبي لقراره على مسيرة الابيض في مباراة اليوم المهمة في الدوري دفعه لاستدعاء أعضاء اللجنة لجلسة سريعة معه في الوزارة وتم التراجع في قرار الإقالة وتعليقه لحين إشعار آخر.

عقب الجلسة التى جمعت الوزير بهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة بمكتب الوزير في الدور الثاني بمقر الوزارة واستمرت ٦٠ دقيقة انتهت باتفاق أن يخرج نائب رئيس الزمالك بتصريح عبر قناة النادي الرسمية يؤكد فيه استمرار اللجنة وعدم رحيلها من منصبها.