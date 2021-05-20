شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر: مستواى لا يؤهلنى للفوز بـ«فرنسا المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر روجر فيدرر بأنه لا يلعب جيدا بما يكفى للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب انتهاء استعدادات اللاعب السويسرى المخضرم للبطولة الكبرى على الملاعب الرملية مبكرًا فى جنيف.

تقدم فيدرر- (39 عاما)- (4-2) فى المجموعة الأخيرة أمام بابلو أندوخار المصنف 75 عالميا، لكنه خسر 4 أشواط تالية ليتعرض للهزيمة 6-4 و4-6 و6-4 فى البطولة الوحيدة بالملاعب الرملية التى يستعد من خلالها لمنافسات فرنسا المفتوحة التى تنطلق فى 30 مايو.

كانت هذه أول مباراة لفيدرر منذ عودته فى الدوحة فى مارس الماضى، عقب عام شهد خضوعه لجراحتين بالركبة.

وأبلغ اللاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى الصحفيين: «أعتقد أنه عند اللعب لوقت قليل، هكذا تعرف مستواك، وأعتقد أنكم شاهدتم مستواى اليوم. كيف يمكن الفوز بلقب فرنسا المفتوحة؟».

وأضاف: «أنا واقعى وأعرف أننى لن أفوز بلقب فرنسا، ومن يعتقد أننى سأفوز أو يمكننى الفوز فهو مخطئ».

وتابع فيدرر: «بالطبع يمكن أن تحدث أشياء جنونية، لكننى لست متأكدا من أنه خلال آخر 50 عاما فى بطولة فرنسا المفتوحة، نجح لاعب على مشارف الأربعين وبعد عام ونصف من الغياب فى الفوز بكل المباريات».

وقال اللاعب السويسرى إن الأسابيع المقبلة مهمة فى موسمه، موضحًا: «الشعور عند العودة لبطولات المحترفين يدفعك للتفكير فى اتخاذ قرارات أفضل، لذا عندما خرجت من المباراة شعرت بأنه كان يمكننى اللعب بشكل أفضل».

وأضاف: «الشعور غريب ومحبط، لكن فى نفس الوقت هذه هى العملية التى أود اجتيازها، لذا لا يمكننى أن ألوم نفسى كثيرًا وأحتاج للعودة للعمل».

على جانب آخر، كشفت صحيفة «وورلد تنس» الأمريكية، أن البطل السابق السويسرى ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، لعدم اكتمال تعافيه من عملية جراحية فى القدم اليسرى أجريت له فى مارس الماضى.

كان فافرينكا (36 عاما) قد توج بلقب فرنسا المفتوحة فى ملاعب رولان جاروس الرملية فى 2015، لكنه لم يشارك فى أى بطولة منذ مارس الماضى. وبعد ذلك، خضع اللاعب المتوج بـ3 ألقاب فى البطولات الـ4 الكبرى والمصنف الثالث عالميا سابقا، لعملية جراحية بسيطة فى القدم اليسرى، وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع فقط.

وخلال هذه الفترة، نشر فافرينكا عبر وسائل التواصل الاجتماعى عدة صور وتسجيلات مصورة من مقره فى موناكو، لكن المصدر قال إنه لن يكون جاهزا للمشاركة فى فرنسا المفتوحة التى ستنطلق فى 30 مايو الجارى.

وأضاف المصدر أن فافرينكا المصنف الـ 24 عالميا سيعمل بعد ذلك على العودة خلال موسم الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الكبرى فى 28 يونيو.