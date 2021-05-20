شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجهز خطة تجديد «ميسى» على نار هادئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن خطة برشلونة لتجديد عقد نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ولم يتوصل ميسى وبرشلونة لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باهتمام ناديى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى بضمه.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تجديد عقد ميسى يمثل أولوية لدى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذى يعتبره أهم عنصر فى مشروع الفريق على الرغم من اقترابه من عامه الـ34.

ويرى لابورتا أن أهداف ميسى الثلاثين فى الليجا هذا الموسم هى أفضل رد على أنه لا يزال قادرًا على العطاء، بصرف النظر عن حقيقة أنه لا يزال اللاعب الأكثر ربحًا على مستوى التسويق والرعاية.

وأضافت الصحيفة أن لابورتا قدم عرضًا لميسى للتجديد لمدة موسمين مع تخفيض فى راتبه الحالى، وتقديم وعد بحسم عدد من الصفقات المميزة لتعزيز القدرة التنافسية للفريق، على أن يعود للعمل فى برشلونة عقب تجربته التى ينوى خوضها فى أمريكا.

وأوضحت أن برشلونة يعتقد أن فرص بقاء ميسى أكبر من فرص رحيله، ومع ذلك هناك قلق من باريس سان جيرمان، الذى أكد مديره الرياضى البرازيلى ليوناردو أنه إذا كانت هناك فرصة للتوقيع مع ميسى، سيدخلون فى مفاوضات جادة.

واختتمت «موندو ديبورتيفو» بأن الفوز بالألقاب هو الأكثر أهمية بالنسبة لميسى، ويفوق حتى الجانب الاقتصادى أو الاستمتاع بالعيش فى منزله.

فى سياق آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن ترحيب برشلونة بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقضى الصفقة بعودة الفرنسى أنطوان جريزمان نجم برشلونة إلى «واندا متروبوليتانو»، مقابل انتقال جواو فيليكس إلى «كامب نو».

ورحل جريزمان عن أتلتيكو مدريد قبل موسمين، ليتم تعويضه فى نفس الفترة بفيليكس، قادمًا من بنفيكا. وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن برشلونة لن يمانع إتمام تلك الصفقة، خصوصا أن جريزمان لم يقدم المستوى الذى ظهر به مع أتلتيكو مدريد، كما أن فيليكس يعتبر من أفضل المواهب الشابة فى العالم.

وأضافت الصحيفة أن قيمة انتقال جريزمان إلى برشلونة مشابهة إلى حد كبير لقيمة انتقال فيليكس إلى أتلتيكو، حيث انتقل الأول بعد قيمة الشرط الجزائى (120 مليون يورو)، بينما انتقل الثانى مقابل 126 مليونا.

وتابعت الصحيفة أن أتلتيكو اقترح بالفعل على برشلونة إتمام تلك الصفقة الصيف الماضى، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل المجلس السابق الذى حارب على صفقة جريزمان.

وأعلن إنريكى سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد، خلال الساعات الماضية، رغبته فى استعادة جريزمان، لكنه أشار إلى صعوبة موافقة برشلونة على ذلك.