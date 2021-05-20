شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد مهدد بضياع حلم «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان. وينتهى تعاقد مبابى مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لتجديد عقده بعد تجديد عقد نيمار، ورغبة من ريال مدريد فى التعاقد معه.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان عرض على مبابى التجديد حتى عام 2025 مع إمكانية الرحيل فى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار لا يروق لمبابى الذى سيقبل التجديد حتى عام 2023، ولكن بهدف الرحيل فى صيف 2022. وتابعت أن هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قوية لريال مدريد الذى يرغب فى الحصول على مبابى هذا الصيف.

بالإضافة إلى مدة العقد، يريد مبابى ضمانات رياضية من أجل المنافسة على دورى الأبطال، حيث يرى أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن واحد على الأقل، بالإضافة للاعب وسط يجمع بين التأثير والأسلوب الفنى المفقود، خاصة أن أليساندرو فلورينزى ولياندرو باريديس وأندير هيريرا وجانا جاى لم يقدموا المستوى المأمول.

فى سياق آخر، أكد البرازيلى مارسيلو أن الضغوطات التى يعيشها داخل ريال مدريد عالية، كونه أفضل نادٍ فى العالم، مشيرًا إلى أن الميرنجى بإمكانه الفوز بالليجا، رغم أن الأمر لا يعتمد عليهم بمفردهم. ويستقبل ريال مدريد نظيره فياريال فى الجولة الأخيرة من الليجا، بينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بلد الوليد، علمًا بأن الروخيبلانكوس يتصدر الترتيب بفارق نقطتين. وقال مارسيلو فى تصريحات للموقع الرسمى لريال مدريد: «الضغط متواجد دائمًا فى ريال مدريد، إنه أفضل نادٍ فى العالم، ويرغب الجميع فى تقديم أفضل أداء ضدنا».

وأضاف: «الضغط جزء من حياة لاعب كرة القدم، يتوجب عليك أن تفوز بالمباريات والألقاب، لكننا نواجه الضغط بكل سرور، ونتطلع للعب والتعلم يوميًا». وتابع مارسيلو: «حققت بطولات كثيرة فى حياتى، وسأكون ممتنًا دائمًا، لقد كنت محظوظًا جدًا بلعب النهائيات، لكننى خسرت أيضًا فى مباريات مهمة». وأوضح: «عندما تسقط تتعلم النهوض، الحمد لله، تذوقت طعم الفوز وهو أمر رائع، هذا ما يجعلنى أنهض بحماس شديد من أجل مواصلة العمل والتحسن».

وعن فرص الفريق فى الفوز بالليجا، قال: «لعبنا مباراة صعبة جدًا وحققنا الفوز (أمام بيلباو)، بإمكاننا الفوز بالليجا، على الرغم من أن ذلك لا يعتمد علينا». واستمر اللاعب البرازيلى: «نعرف ما الذى يمكننا فعله. وصلنا إلى الجولة الأخيرة مع خيارات الفوز بالليجا، علينا المضى بثقة كبيرة لنتمكن من الفوز».

وأضاف: «فى هذا النادى هناك الكثير من الأشخاص الذين يعلمونك أمورًا جديدة يوميًا، إذا كان هناك شىء أشعر بالامتنان له فهو كونى جزءًا من تاريخ أفضل نادٍ فى العالم».

وتابع مارسيلو: «أن تكون أحد قادة الفريق لا يقتصر ذلك فقط على ارتداء الشارة، بل يعنى أنه يجب مساعدة اللاعبين الجدد، فضلًا عن ذلك عليك ارتداء قميص النادى فى جميع أنحاء العالم، حتى عندما أذهب إلى البرازيل، فأنا أحمل معى هذا القميص وهو مسؤولية كبيرة».