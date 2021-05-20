شكرا لقرائتكم خبر عن تخبط و ارتباك داخل نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من اللغط والارتباك داخل نادي الزمالك بسبب قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بإقالة اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تديرالنادي والذي تم تسريبه أمس والذي على أثره تقدمت اللجنة الثلاثية برئاسة المستشارعماد عبدالعزيز باستقالة رسمية تسلمها الوزير وقبلها بالفعل قبل أن يتراجع في قراره ويجدد الثقة في اللجنة لحين إشعار آخر بعد ثورة الغضب التى انتابت جماهير الزمالك التى صبت غضبها على الوزير وطالبت برحيله عبر هاشتاج إقالة وزير اللامساس الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي توتير خلال أمس.

ورغم حالة الغضب وعدم الرضا عن أداء اللجنة الثلاثية بين جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية إلا أنهم رفضوا إقالتها في هذا التوقيت وتعيين لجنة جديدة حتى لا تعم الفوضى وحالة عدم الاستقرار الاداري بالنادي، وأجمع الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية ورموز وقدامى النادي على ضرورة استمرار اللجنة الثلاثية خلال الشهرين المقبلين لحين الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة لانتخاب مجلس شرعي جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية والجماهير البيضاء وزير الرياضة بسرعة إعلان موقف انتخابات الزمالك بعد انتهاء دورة الألعاب الاوليمبية مباشرة لإعادة الاستقرار الفني والاداري لقلعة ميت عقبة.