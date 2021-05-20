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المرشحون لرئاسة الزمالك يطالبون بتحديد موعد الانتخابات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق معظم المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة علي مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحديدًا علي منصب الرئاسة، وعلي رأسهم مرتضي منصور وأحمد سليمان ومدحت العدل وأحمد جلال إبراهيم وخالد عبدالعزيز، علي ضرورة إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للحفاظ علي استقرار النادي.

يأتي هذا، بعدما ترددت أنباء عن اعتزام وزارة تعيين لجنة جديدة لقيادة النادي، برئاسة حسين لبيب.

وقال مدحت العدل، المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك، إنه لابد من إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للحفاظ علي استقرار النادي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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