شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لرئاسة الزمالك يطالبون بتحديد موعد الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق معظم المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة علي مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحديدًا علي منصب الرئاسة، وعلي رأسهم مرتضي منصور وأحمد سليمان ومدحت العدل وأحمد جلال إبراهيم وخالد عبدالعزيز، علي ضرورة إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للحفاظ علي استقرار النادي.

يأتي هذا، بعدما ترددت أنباء عن اعتزام وزارة الرياضة تعيين لجنة جديدة لقيادة النادي، برئاسة حسين لبيب.

وقال مدحت العدل، المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك، إنه لابد من إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن للحفاظ علي استقرار النادي.