شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير السعودي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام الوزارة السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة .

تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في المجال الشبابي والرياضي .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعزيزاً للتعاون بين الجانبين .



واستعرض وزير الشباب خلال اللقاء المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية ومجالات ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الشباب .



وأضاف صبحي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية الشبابية والرياضية فى جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية ويتضمن ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدن والمنتديات الشبابية ومراكز التعليم المدني وغيرها من المشروعات التى شهدت تطورات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة .

وكذلك من خلال توفير كافة الإمكانات الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى مختلف المبادرات والعمل على تغيير أنماط الحياة اليومية للمواطن المصري من خلال الممارسة الرياضية بما يرفع من مستوى الصحة العامة للمواطنين ويحافظ على مستوى جيد من اللياقة البدنية والرياضية والصحية لدى جموع المواطنين فى مختلف الأعمار السنية .



من جانبه ، أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي سعادته بزيارته لوزارة الشباب والرياضة مؤكداً على أهمية التعاون في المجال الشبابي والرياضي بين مصر والمملكة .

كما تناول اللقاء الترتيب لزيارة سمو عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي إلى مصر خلال الفترة القادمة .