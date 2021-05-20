شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف سبب تأجيل علي معلول لتمديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى التونسي على معلول الظهير الايسر للفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي عرضا مغريا من أحد الأندية التركية مقابل مليوني دولار في الموسم الواحد للانتقال إليه في الموسم المقبل.

ووفقا لأحد المقربين من اللاعب فإن معلول أرجأ تمديد عقده مع الأهلي لحين التفاوض على المقابل المالي إلى جانب رفضه المبلغ المعروض من جانب مسئوولي الأهلي من أجل تمديد عقده.

وبحسب المصدر اللاعب يعلم مدى التأثر السلبي لغيابه عن الفريق خلال فترة إصابته والمشاكل الفنية التي وقع فيها اللاعبون وفشل كافة اللاعبين اللذين شاركوا بدلا منه في ملء الفراغ الذي تركه.

ووفقا للمصدر نفسه فإن معلول لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع الأهلي من عدمه لحين مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا.