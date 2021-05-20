شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يظهر بقميصه الجديد ضد كريستال بالاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ارتداء القميص الأساسي للفريق لموسم 2021-22 لأول مرة أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وكشف نادي ليفربول اليوم الخميس، النقاب عن طاقمه الأساسي الجديد كليًا وكذلك طاقم التدريب لموسم 2021-22.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول القميص الجديد مستوحى من موسم 1964، عندما كان فريق الريدز تحت إدارة وتوجيهات بيل شانكلي، فإن الزي الأساسي للموسم المقبل يجسد توهج اللون الأحمر الساطع.

في عام 1964، قدم ليفربول طقمًا أحمر مغمورًا بالكامل لأول مرة في تاريخ النادي على أساس أنه سيوفر لهم ميزة نفسية حيث، قال شانكلي قوله المشهور أن «اللون الأحمر يمثل الخطر والأحمر هو القوة». وضع هذا الأساس لهيمنتهم لسنوات قادمة.

بإلهام مباشر من هذا القرار، سيدخل فريق الرجال والسيدات إلى أرض الملعب مع طقم أحمر كامل بخطوط مقلمة وأساور ذات أكمام قرمزية وخط رقبة- تمثل القوة والطاقة والخطر في 2021-22.

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وأضاف موقع ليفربول مع تاريخ النادي الراسخ الذي يلتقي بالأسلوب المعاصر، يكتمل القميص بقميص وشعار في إشارة إلى قمصان التسعينيات. يتميز شريط العنق الأخضر بخطوط عرضية في القميص الأساسب. كما يتمتع الراعي بنك ستاندرد تشارترد بمظهر جديد: جريء وحيوي وصديق رقمي، العلامة التجارية مناسبة لعصر جديد.

وقال فيرجيل فان ديك: «إنه لأمر رائع أن نرى المزيج المثالي من تراثنا وابتكار لملابس الفريق الجديدة، فقد كانوا في طليعة التصميم المستدام ويقطع شوطًا طويلاً في جعل رياضتنا أكثر استدامة ومحافظة على البيئة. لا أطيق الانتظار حتى يراها المشجعون شخصيًا الموسم المقبل».

ستكون هذه المجموعة الأكثر استدامة للريدز حتى الآن، مع القمصان التي سيرتديها اللاعبون على أرض الملعب، بالإضافة إلى القمصان المخصصة للجماهير، بعد أن تم تصنيعها من قماش البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100٪، وهو مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.

يتم جمع الزجاجات البلاستيكية وتنظيفها وصهرها لإنتاج خيوط عالية الجودة للتصنيع وهي جزء من مبادرة «Move to Zero»، حيث تصنع ملابس كرة القدم الطريق نحو الاستدامة.