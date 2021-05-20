القبض على زوران ماميتش في البوسنة

الشارقة: ضمياء فالح

ألقت الشرطة بناء على مذكرة توقيف دولية القبض على الكرواتي زوران ماميتش في البوسنة التي فر إليها للهرب من حكم بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بتهمة الاحتيال في كرواتيا. وكان زوران استقال من منصبه كمدرب لدينامو زغرب في مارس الماضي بعد النطق بالحكم عليه، لكنه تغيب عن تاريخ بدء تنفيذ العقوبة الأسبوع الماضي، وتبين أنه فر للبوسنة التي يحمل جنسيتها أيضاً.

وقال القضاء الكرواتي إنه ينتظر من القضاء البوسني تقريراً حول الظروف القانونية المتعلقة بتسليمه لكرواتيا بعدما طالب المدرب بتمضية فترة سجنه في البوسنة بدلاً من كرواتيا،لكن القضاء الكرواتي رفض الطلب.

وحكمت المحكمة في كرواتيا بسجن زوران وشقيقه زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو، إلى جانب مسؤول سابق أيضاً في النادي بعد ثبوت تهربهم من دفع 1.4 مليون استرليني للضريبة عن مبلغ 13 مليون استرليني حصلوا عليه نظير صفقات لاعبين بضمنهم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش ومدافع ليفربول السابق ديجان لوفرين.

ورفض الشقيقان ماميتش التهمة ويقيم زدرافكو حالياً في البوسنة التي يحمل أيضاً جنسيتها وترفض البوسنة ترحيله.