عبد الحفيظ يوجه عدة نصائح للاعبي الأهلي قبل لقاء صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عدة نصائح للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة حسمها الأهلي لصالجه بنتيجة 2-0.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي، تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع اللاعبين والتي تضمنت توجيه مدير الكرة بعض النصائح للاعبين على رأسها نسيان الأمس والتفكير في الحاضر فقط، كما شدد على أن مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما، ولا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

كما أكد مدير الكرة بالأهلي، على ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

وأوضح مدير الكرة أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.