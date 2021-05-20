علي معلول يظهر في مران الأهلي استعداداً لصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شارك الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي بشكل جزئي في مران فريقه استعداداً لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفاً على صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحثاً عن الظهور في نصف النهائي بعد أن فاز ذهاباً (2-0) بمصر.

وملعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا حصل علي معلول على بعض الدقائق في المران الجماعي بالكرة مع الأهلي بعد إشارة إيجابية من الجهاز الطبي.

وخضع معلول لأشعة تلفزيونية بالقاهرة على موضع إصاباته في العضلة الخلفية أكدت سلامة اللاعب وجاهزيته تماماً لخوض المباريات.

وشهد مران النادي الأهلي في بريتوريا الكثير من العمل الفني والخططي الذي ينوي بيتسو موسيماني مدرب الأحمر تطبيقه ضد فريقه القديم في الملعب الذي يحفظه جيداً.

ويستضيف استاد لوكاس موريبي مواجهة الأهلي وصنداونز في الثالثة عصراً السبت المُقبل، في أول مواجهة لموسيماني ضد فريقه القديم بدوري الأبطال على ملعبه.