تقارير: أندية سوبر ليج حصلت على دعم إنفانتينو قبل بيان "الصدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن خطط دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج" كانت تحت دراية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة، تلاها إعلان أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، ميلان وإنتر ميلان من إيطاليا انسحابهم من المشروع.

وبحسب ما ذكرته "نيويورك تايمز" فإن رئيس الفيفا كان على علم بخطط سوبر ليج، مضيفة أنه أجرى بالفعل محادثات مع قادة المشروع الانفصالي الذين حصلوا بالفعل على دعم إنفانتينو.

وأضاف التقرير أنه خلال هذه المحادثات التي أجريت بين إنفانتينو والأندية المشاركة في سوبر ليج، تم الاتفاق على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يرعاها فيفا، كما تحدثوا عن حرص الأندية على ضمان عدم معاقبة لاعبيهم للاشتراك في المنافسة الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن البيان الصادر عن فيفا والذي أكد خلاله رفضه التام لمشروع سوبر ليج وتهديده للأندية المشاركة في البطولة كان بمثابة "صدمة" للأندية الداعمة للبطولة.

ولفتت إلى أن رئيس فيفا رضخ لضغوط ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، وأعلن رفضه التام للمشروع عبر بيان رسمي وصفته بالمتحفظ مشددة على التزام إنفانتينو بالصمت وعدم التعليق على الأمر.