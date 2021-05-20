الإسماعيلي يرفض نقل مباراة الزمالك بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي إن إدارة ناديه ترفض فكرة نقل مباراة الزمالك في كأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من المكان الأساسي للمباراة في السويس.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر في ملعب السويس يوم 27 مايو الجاري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب في وقتٍ سابق من إدارة النادي طلب نقل هذه المباراة إلى الإسكندرية بدلا من السويس.

وأضاف وحيد من خلال تصريحات لبرنامج كورة تريند على قناة الحدث اليوم، أن الزمالك لم يطلب نقل المباراة بشكل رسمي، مشددًا أن الدراويش يرفضون نقل هذه المباراة خاصة وأنها قد تصيب اللاعبين بالاجهاد.

وقال إن الفريق سيكون لديه مباراة أمام المقاصة في الإسماعيلية قبل لقاء الزمالك بـ72 ساعة فقط.

وعن أزمة خصم نقاط من النادي بسبب قضية اللاعب إبراهيم حسن قال : " للأسف هذه الأزمة أثرت على الفريق بالسلب قبل ساعات من لقاء المقاولون بالدوري وأتمنى ألا يتم تضخيمها إعلاميا بهذه الصورة لأنها أصابت لاعبي الإسماعيلي بالاحباط".

واختتم بأنه الوقت الحالي يشهد اتصالات مع مسؤولي النجوم لحل الأمر بشكل ودي.