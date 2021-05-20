مصدر لمصراوي: الأهلي يرسل 5 ملايين جنيه من قيمة اتفاق عقد محمود وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أرسل مسئولو النادي الأهلي مبلغ خمسة ملايين جنيه، لنادي مصر المقاصة ضمن صفقة محمود وحيد والذي انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير 2019.

مصدر بالنادي الأهلي قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، إن إدارة القلعة الحمراء قامت بإرسال شيك قيمته خمسة ملايين جنيه في صفقة انتقال محمود وحيد.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن قيمة هذا المبلغ جاء كبند امتيازات وهو في حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة بالدوري يتم إرسال هذا المبلغ.

المصدر أوضح أن كواليس صفقة انتقال محمود وحيد حدث شد وجذب حول قمية الصفقة حيث عرض عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات 18 مليون جنيه يتم دفعها بنظام التقسيط بدلاً من 15 مليون.

في المقابل، كان اقتراح النادي الفيومي هو دفع الأهلي 15 مليون جنيه مع حصول نادي المقاصة على خمسة ملايين أخرى حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة.

ووفقًا لأرقام صاحب الـ26 عامًا، فإن وحيد شارك مع الأهلي حتى الآن في 26 مباراة منذ انتقاله من صفوف المقاصة حيث استطاع اللاعب أن يصنع هدفين.

جدير بالذكر أن وحيد بدأ بيتسو موسيماني في الاعتماد عليه لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب التونسي الدولي علي معلول والذي يشارك بصورة أساسية منذ قدومه من الصفاقسي التونسي.