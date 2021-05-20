تقرير.. الطريق لنصف نهائي أفريقيا.. مواجهات لتأكيد التفوق وتأهل تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تنطلق، السبت المقبل، مباريات إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وستقام 4 مباريات في يوم واحد.

وجاءت نتائج الذهاب:

الأهلي × صنداونز (2-0)

مولودية الجزائر × الوداد البيضاوي (1-1)

شباب بلوزداد × الترجي الرياضي (2-0)

كايزر تشيفز × سيمبا (4-0)

** ماذا ينتظر إياب دور الثمانية من المسابقة القارية؟

- تكرار التفوق:

للمرة الثالثة على التوالي التي يواجه الأهلي منافسه صنداونز وفي نفس الدور أيضًا حيث كان التفوق متساويا لكل طرف، بعدما تأهل بطل جنوب أفريقيا في النسخة قبل الماضية بالفوز بمجموع المباراتين (5-1)، قبل أن يثأر الأهلي في النسخة الماضية بالفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الأهلي أمام فرصة متاحة من أجل تكرار التفوق لمواصلة مشواره الأفريقي في بطولة حققها بالنسخة الماضية، حيث كان لقاء الذهاب يوم السبت الماضي لصالح بطل مصر بهدفين دون رد، ليكون أمام الفريق الأحمر فرصة الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل العبور لدور ربع النهائي.

بطل مصر في مرحلة المجموعات خاض ثلاث مباريات خارج دياره انتهت مباراة بفوز وخسارة وتعادل حيث كان اللقاء الأول أمام سيمبا التنزاني وانتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد قبل الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة (3-0) ثم التعادل أمام المريخ بهدفين لكل فريق.

أما صنداونز في دور المجموعات حقق الفوز في مباراتين أمام الهلال السوداني بنتيجة (2-0) ثم مازيمبي الكونغولي بنتيجة (1-0) قبل الخسارة في اللقاء الأخير أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد.

- ظهور معتاد:

منذ التعديل الجديد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وخوض مباريات دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب وصولاً للمباراة النهائية وفريق الوداد البيضاوي يعرف جيدًا الوصول لمرحلة دور الثمانية.

الإخفاق الوحيد وهو الذي تعرض له الفريق الودادي من العبور بدور الثمانية كان في نسخة (2018) من خلال الخسارة على يد فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الفرصة متاحة للوداد لاستكمال البطولة بعد التعادل الإيجابي الذي تحقق أمام مولودية الجزائر على ملعب "5 جويلية".

بطل المغرب في 2017 استطاع الفوز بالبطولة كما وصل المباراة النهائية في نسخة 2019 قبل الخسارة من الترجي الرياضي التونسي ثم الخروج من دور نصف النهائي بالنسخة الماضية على يد الأهلي.

في المقابل، يعتبر ظهور فريق مولودية الجزائر هو الأول بعد العبور من مرحلة المجموعات عن طريق حصوله على مركز الوصافة خلفًا للترجي.

بطل الجزائر ليس أمامه سوى الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين لاستكمال مشواره الأفريقي.

- طريق استثنائي واحتياج لمعجزة:

الطريق الاستثنائي سيكون في انتظار فريق كايزر تشيفز بعد اكتساحه سيمبا التنزاني بأربعة أهداف دون رد في لقاء الذهاب، حيث سيكون بطل تنزانيا في احتياج للفوز بخمسة أهداف دون رد في الإياب.

بطل جنوب أفريقيا سيكون أمام فرصة استثنائية حال وصوله للمربع الذهبي حيث لم يسبق لفريق كايزر الوصول لدور نصف النهائي بعد مشاركاته الأربعة السابقة حيث كان أفضل ظهور من خلال الوصول لدور الـ16 خلال نسختي 2005 و2014.

أيضًا الطريق الاستثنائي يمثل فريق شباب بلوزداد حيث لم يسبق لبطل الجزائر الوصول لدور نصف النهائي بعد مشاركته الوحيدة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة القديمة 2001 والتي شهدت تواجده في دور المجموعات مع الأهلي.

بطل الجزائر أمامه فرصة ذهبية في لقاء الإياب إذا خرج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير، على عكس الترجي المطالب بالفوز بنتيجة (3-0).

الترجي بطل نسختي 2018 و2019 خرج من دور الثمانية في النسخة الماضية على يد الزمالك، ليكون أمام فريق "باب سويقة" نفس التهديد في الخروج من نفس الدور أمام شباب بلوزداد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراتي (الأهلي وصنداونز) ضد (شباب بلوزداد والترجي)، أما الطريق الثاني سيكون بين الفائز من (الوداد البيضاوي ومولودية الجزائر) ضد (كايزر تشيفز وسيمبا).