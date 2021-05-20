"السجن من 8 لـ 25 عاما".. أطباء مارادونا يواجهون تهمة القتل العمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت وكالة فرانس برس، أن سبعة أشخاص من بينهم الطاقم الطبي للأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا يواجهون تهمة القتل العمد.

وتوفي مارادونا مساء الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أيام قليلة من إجراء عملية جراحية بسبب إصابته بنزيف في المخ.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية -نقلا عن مصدر قضائي-، إن المتهمين (ومن بينهم أعضاء في الفريق الطبي لمارادونا) يواجهون ما بين 8 و 25 عاما في السجن إذا ثبتت إدانتهم.

وذكرت الوكالة أن الاتهامات تستند إلى نتائج توصل إليها مجلس الخبراء، كما أشارت التقارير إلى أن مارادونا لم يتلق رعاية طبية كافية قبل وفاته.

وصرح المصدر لوكالة فرانس برس: "المتهمون ممنوعون من مغادرة البلاد ويجب أن يمثلوا للتحقيق بين 31 مايو و 14 يونيو".

وحصل الإدعاء على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تظهر أن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريجوانا في الأشهر الأخيرة من حياته.

ويعتقد المدعون أن وفاة مارادونا لم تكن نتيجة لسوء التصرف أو إهمال أطبائه، لكنهم علموا أنه سيموت ولم يفعلوا شيئًا لمنعه.